BerlinDie örtlichen Ableger der Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnen in den kommenden Monaten mit einem weiteren Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit. Die monatliche Befragung der Arbeitsagenturen durch das BA-Forschungsinstitut IAB habe bei den Erwartungen zur Arbeitslosigkeit den besten Wert seit Juni 2011 ergeben, teilte das IAB am Montag mit. „Die Konjunktur läuft gut, und zudem werden Arbeitskräfte in Deutschland knapper“, sagte Enzo Weber vom IAB. Der günstige Trend kompensiere auch die zusätzlichen Arbeitslosmeldungen von Flüchtlingen, von denen allerdings viele wegen Integrationsmaßnahmen dem Arbeitsmarkt erst verzögert zur Verfügung stünden.

„Der Arbeitsmarkt ist gut in Form“, erklärte Weber. Auch die Einschätzung der Beschäftigungsentwicklung habe auf hohem Niveau nach einer schwächeren Phase wieder zugelegt. Das Entlassungsrisiko liege auf dem niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Die Besetzung freier Stellen sei schwieriger geworden, weil die Beschäftigung seit Jahren stärker gestiegen sei als das Arbeitskräftepotenzial. Deshalb versuchten die Betriebe, ihre Mitarbeiter länger zu halten.