Die übliche Sommerflaute hat die Arbeitslosenzahl in Deutschland im August leicht um 27.000 steigen lassen. Dennoch verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit 2,545 Millionen die geringste Arbeitslosenzahl in einem August seit der Wiedervereinigung. Dies waren 139.000 weniger als ein Jahr zuvor, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich ausgesprochen positiv", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent. Derzeit sind in Deutschland rund 44,39 Millionen Menschen erwerbstätig. Davon sind laut BA etwa 32,18 Millionen sozialabgabenpflichtig beschäftigt. Europaweit weist Deutschland nach Tschechien die geringste Arbeitslosenrate aus.

"Wenn die Deutschen eins nicht fürchten müssen, dann dass ihnen sobald die Arbeit ausgeht", kommentierte der Chefvolkswirt der Förderbank KfW, Jörg Zeuner, die Arbeitsmarktdaten. Die 765.000 bei der BA gemeldeten offenen Stellen seien der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Allerdings steige die Zahl der ausländischen Arbeitslosen durch die hohe Flüchtlingszahl an.