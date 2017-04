BerlinNach monatelangen Beratungen hat sich die Bundesregierung auf den Armuts- und Reichtumsbericht verständigt, den sie alle vier Jahre vorlegen muss. Die Verabschiedung des Berichts steht am Mittwoch in der Sitzung des Bundeskabinetts an, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Themenliste hervorgeht. Dem Bericht von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) kommt im Bundestagswahljahr besondere Brisanz zu. Er gilt als eine Bestandsaufnahme der sozialen Lage. Vor allem SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seit seiner Nominierung „soziale Ungerechtigkeit“ zum Thema gemacht.