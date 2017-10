BerlinDie Chefs der drei Nachrichtendienste des Bundes müssen am Donnerstag erstmals in öffentlicher Sitzung den Geheimdienstkontrolleuren des Bundestages Rede und Antwort stehen. In einer mehrstündigen Anhörung befragen die Mitglieder des sogenannten Parlamentarischen Kontrollgremiums den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, und den Präsidenten des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Christof Gramm.

Das Parlamentsgremium ist für die Kontrolle der drei Geheimdienste des Bundes zuständig. Üblicherweise tagt die Runde streng geheim hinter verschlossenen Türen. Im vergangenen Jahr hatte der Bundestag jedoch eine Reform der parlamentarischen Geheimdienst-Kontrolle auf den Weg gebracht und unter anderem beschlossen, einmal jährlich eine öffentliche Anhörung der drei Nachrichtendienstchefs zu veranstalten. Dies ist nun die erste Anhörung dieser Art. Themen sind unter anderem die Terrorbekämpfung, Cyberspionage und Geheimdienst-Reformen.