BerlinDie FDP hat das im Grundgesetz verankerte Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich als folgenschweren Irrtum bezeichnet und die Abschaffung gefordert. „Die Aufgabenteilung „ist nicht mehr Teil der Lösung, sondern längst zum Problem geworden“, schrieb der FDP-Vorsitzende Christian Lindner in einem Gastbeitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Sich von der Lebenslüge zu trennen, dass die Konkurrenz zwischen 16 Ländern die Qualität per se verbessere, wäre ein Durchbruch einer möglichen schwarz-gelb-grünen Koalition.“

Lindner schrieb, die Sondierungsgespräche böten die Chance auf den Einstieg „in eine deutsche Bildungsrevolution“. Das Ziel weltbester Bildung sei Aufgabe der gesamten Gesellschaft. „Bremen steht in der Schulpolitik nicht in der Konkurrenz zu Baden-Württemberg oder Thüringen, sondern Deutschland steht im Wettbewerb mit Nordamerika und Asien.“ Deutschland stehe vor enormen Aufgaben: So müssten unter anderem Gebäude modernisiert und Ganztagsangebote ausgebaut werden, digitale Lernmethoden gehörten in die Klassenzimmer. „Diese Aufgaben werden Länder und Kommunen allein überfordern.“