„Es ist höchste Zeit, dass der Bund mehr Verantwortung in der Bildungspolitik übernimmt“, sagte der thüringische Kultusminister der WirtschaftsWoche. Ob Digitalisierung, Integration, Inklusion oder Lehrermangel – die Herausforderungen seien in allen Bundesländern groß.

Linken-Politiker Holter stößt mit seinem Vorstoß allerdings auf heftigen Widerstand in anderen Bundesländern. Susanne Eisenmann (CDU), seine Amtskollegin aus Baden-Württemberg und Vorgängerin an der KMK-Spitze, betont die Kultushoheit der Länder: „Die Verantwortung für Schule und Bildung liegt ohne Wenn und Aber bei den Ländern, und das soll auch so bleiben“, sagte Eisenmann der WirtschaftsWoche. „Die Vorschläge des Kollegen Holter lehne ich ab.“ Deutschland bräuchte weder Dirigismus aus Berlin noch Zentralismus in der Bildung.