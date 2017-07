BerlinDeutschland steht nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor „riesigen Investitionen“ beim Breitband-Ausbau. Der Ausbau der IT-Verbindungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit bis 2018 sei nur ein Zwischenschritt, sagte Merkel am Montag in Stralsund. Nötig seien Gigabit-Verbindungen etwa entlang aller Autobahnen und zwischen Krankenhäusern. „Hier stehen uns riesige Investitionen in den nächsten Jahren noch ins Haus“, sagte Merkel.

Die Kanzlerin forderte deutsche Firmen zudem auf, sehr schnell über gemeinsame Angebote im IT-Bereich nachzudenken. „Deutsche Unternehmen müssen sich zu Plattformangeboten zusammenschließen“, forderte sie mit Blick etwa auf Verkehrsangebote. Der Kunde wolle künftig komplette Mobilitätsangebote.