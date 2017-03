Bild vergrößern In einigen Bundesländern regt sich Widerstand gegen die geplante Pkw-Maut von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). dpa Bild:

Nächste Etappe für die Pkw-Maut: Trotz Kritik von vielen Seiten will Minister Dobrindt das Prestigeprojekt seiner CSU am Freitag durchs Parlament bringen. Sammelt sich noch Widerstand an anderer Stelle?