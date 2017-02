BerlinDie Grünen haben sich selbst Regeln für einen fairen Bundestagswahlkampf gegeben. Der Bundesvorstand der Partei verabschiedete am Montag in Berlin fünf Leitlinien. So soll immer klar erkennbar sein, wenn die Partei Absender einer Botschaft ist, auch in Online-Diskussionen oder Werbeanzeigen.

Roboter-Konten in sozialen Netzwerken, die automatisch Inhalte verbreiten, wollen die Grünen nicht nutzen – auch die anderen etablierten Parteien lehnen das ab. Zudem fordern die Grünen eine gesetzliche Regelung, die den Einsatz dieser sogenannten Social Bots verbietet.