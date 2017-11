Vor acht Jahren hatte Zeke Vanderhoek eine Idee. Der Yale-Absolvent gründete in New York eine Schule, die ihren Lehrern Spitzengehälter zahlt. Statt der in New York durchschnittlichen 65.000 Dollar pro Jahr werde es bei ihm 125.000 Dollar geben, versprach Vanderhoek. Sein Kalkül: Topentlohnung müsse doch Toplehrer an­locken. Wie in jedem anderen Unternehmen auch führe gutes Personal zu guten Ergebnissen, so die Hoffnung des New Yorker Schulpioniers.

Heute erreicht Vanderhoeks Schule „The Equity Project“ bei Bewertungen Spitzenwerte. Eine Evaluation aus dem Jahr 2014 attestiert: Ihre Schüler wissen deutlich mehr als andere. In Mathematik sammeln sie in vier Jahren so viel Wissen an wie durchschnittliche New Yorker Schüler nach fünfeinhalb. Hunderte Lehrer bewerben sich jedes Jahr bei Vanderhoek. Für das höhere Gehalt verzichten sie auf Urlaub und nehmen Mehrarbeit in Kauf. Vanderhoek kann sich die besten Pädagogen aussuchen. Seine Idee hat funktioniert.