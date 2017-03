Der Kreis verlangt einen „Freiheitlich-konservativen Aufbruch“ der Union. Einer der Organisatoren in Schwetzingen, Alexander Mitsch, beklagt einen Mangel an innerer Demokratie in der Union: „Wer anderer Meinung ist, wird als abtrünnig angesehen.“ Mitsch ist seit 32 Jahren in der CDU und aktuell im Kreisvorstand Rhein-Neckar aktiv. Entscheidend sei für ihn, dass die Basis mehr Einfluss erlange, so Nitsch - mit Themen, die Wähler von der AfD zurückgewinnen könnten. Dabei gehe es um innere Sicherheit, Steuersenkungen, eine alternative Euro-Politik oder einen Neuansatz in der Flüchtlingspolitik.

Auch die Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel unterstützt den Aufbruch und fordert: „Wir sollten den Doppelpass wieder abschaffen. Es braucht ein klares Bekenntnis zu Deutschland.“