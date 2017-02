BerlinDie CSU will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im aufziehenden Bundestagswahlkampf bei konkreten Inhalten stellen. Ihn interessiere nicht, in welchem Restaurant Schulz als Europapolitiker in Brüssel seinen Pudding gegessen habe, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Mittwoch in Berlin. „Mich interessiert viel mehr, dass man den Kandidaten Schulz inhaltlich als Pudding erlebt.“ Dies gelte etwa für wichtige Themen wie Steuern, Zuwanderung oder beschleunigte Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber.

Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der Schulz Gemeinsamkeiten mit US-Präsident Donald Trump bescheinigt hatte, schloss sich Scheuer nicht an. Dies sei ein hinkender Vergleich, da Schulz ja eben kein Seiteneinsteiger wie Trump sei. Die SPD verbucht seit der Nominierung von Schulz steigende Umfragewerte.