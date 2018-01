 Deutschland spart fast 300 Milliarden Euro

Die Bundesbank hat in ihrer Analyse das Zinsniveau aus 2007, dem Jahr vor der Finanzkrise, mit dem jeweiligen Niveau in den Jahren danach verglichen. Musste der Staat im Jahr 2007 Investoren noch eine durchschnittliche Rendite von 4,23 Prozent für frisches Geld bieten, fiel das Zinsniveau seitdem kontinuierlich auf zuletzt 1,86 Prozent Prozent im Jahr 2017.

Wegen dieses Zinsverfalls musste der Staat immer weniger Geld für den Schuldendienst ausgeben. Zahlte der Bund etwa im Jahr 2008 noch 40,2 Milliarden Euro an Zinsen, waren es im Jahr 2016 mit 17,5 Milliarden Euro weniger als halb so viel. Im Jahr 2017 dürfte die Ausgaben abermals gefallen sein. Der Effekt würde sogar noch stärker ausfallen, wenn Bund, Länder und Kommunen keine Überschüsse einfahren, sondern sich verschulden würden. „Der prognostizierte fortgesetzte starke Rückgang des maßgeblichen Schuldenstands in 2017 dämpfte erneut die Ersparnis aus der sinkenden Durchschnittsverzinsung“, teilte die Bundesbank mit.