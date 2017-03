BerlinDer Vorsprung des SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz auf Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Gunst der Wähler bröckelt. In dem am Donnerstagabend veröffentlichten Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin kam der Sozialdemokrat auf 45 Prozent.

Er schnitt damit im direkten Duell zwar neun Prozentpunkte besser ab als Merkel. Allerdings war er Anfang Februar noch auf 50 Prozent gekommen. Merkel konnte dagegen zwei Prozentpunkte gutmachen.