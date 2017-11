„Es gibt das Risiko, dass die SPD ganz verschwindet. Das müssen die Mitglieder und auch die Parteispitze begreifen“

Marco Bülow, SPD-Bundestagsabgeordneter, sagt laut, was viele Genossen denken. Nach der deftigen Wahlschlappe ist der freie Fall in der Wählergunst noch längst nicht aus der Welt. Ein Neuanfang wird herbeigeredet, doch vieles bleibt beim Alten. Wichtige Ämter in der Partei wurden mit Personen besetzt, die auch den Kurs der großen Koalition mitgetragen haben. Bülow hat wortkräftige Unterstützer. Allen voran Olaf Scholz, Hamburgs Erster Bürgermeister und potenzieller Gegenspieler des angeschlagenen Parteichefs Martin Schulz.