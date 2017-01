BerlinBundesbildungsministerin Johanna Wanka will noch dieses Jahr zusammen mit den Ländern einen „Digitalpakt“ als Grundlage für ihr Milliarden-Förderprogramm ab 2018 schmieden. „Wir wollen die Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur unterstützen, wenn die Länder mitziehen und die entsprechenden pädagogischen Konzepte und die Aus- und Fortbildung der Lehrer realisieren“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Verhandlungen sollen am Montag (30.) in Berlin beginnen.

„Klar ist: Man kann keine Bund-Länder-Vereinbarung bis zum Sommer aushandeln, dafür ist der Vorgang zu komplex. Wichtig ist, dass Bund und Länder sich soweit verständigen, dass man in neuen Koalitionsverhandlungen die entsprechenden Mittel für einen Digitalpakt einwerben kann“, sagte Wanka. Sie fügte hinzu: „Ohne grundsätzliche Verständigung hat man beim Finanzminister keine guten Argumente. Wie hoch die Summe ausfällt und in welchen Jahrestranchen sie fällig wird, werden wir dann sehen.“