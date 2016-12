BerlinDie deutsche Wirtschaft sieht in den steigenden Übernahmen heimischer Unternehmen durch chinesische Konkurrenten kein Problem. Das Interesse Chinas an erfolgreichen deutschen Firmen sei „legitim und zu respektieren“, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, dem „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe) laut Vorabbericht.

Die Unternehmensberatung EY hatte zuvor neue Zahlen veröffentlicht, nach der Chinesen in diesem Jahr bereits 11,6 Milliarden Euro für Firmenkäufe in Deutschland ausgegeben haben – gut 20 Mal so viel wie im Jahr zuvor. Dem DIHK zufolge kaufen sich chinesische Firmen im Regelfall in Branchen ein, in denen sie selber tätig sind, um in höherpreisige Produktsegmente aufzusteigen.