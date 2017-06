Das ist sie wieder, diese absurde Erwartungshaltung. Angela Merkel soll wieder einmal die Welt retten, zur „Anführerin der freien Welt“ aufsteigen, wie es kürzlich während ihrer Südamerika-Tour die Runde machte. Die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland soll also gleich den ganzen Globus vor Donald Trump in Sicherheit bringen. Die Mexikaner setzen auf sie, weil sie sich mit Mauern auskennt. Die Afrikaner vertrauen ihr, weil ihre Initiative für den Schwarzen Kontinent vielleicht die gekürzte US-Entwicklungshilfe kompensiert. Und selbst die Hoffnung aller Eisbären liegt inzwischen in der Ruhe der Raute, seit der US-Präsident aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist.

Erstaunlicherweise kommt das repressive Regime damit durch. Kein Aufschrei jagt durch die Social-Media-Kanäle. Stattdessen lässt die totale Fixierung auf Trump keinen Platz zu erkennen, was die Chinesen so anders macht: der langfristige Plan. Sie wissen längst, dass der kluge Stratege nicht in Quartalszahlen rechnet, sondern in Dekaden. Viel wurde schon geschrieben über das Programm „Made in China 2025“ und die neue Seidenstraße. Begriffen haben es nur die wenigsten. Es sind lediglich zwei von vielen Schritten auf dem Weg zur „führenden Industrie-Supermacht“, wie das Ziel für den 100-jährigen Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 2049 offiziell heißt. Zu diesem Zweck wird weltweit zusammengekauft, was das Zeug hält. Der chinesische Konzern Anbang etwa heuerte vor wenigen Tagen einen Topinvestmentbanker von der Credit Suisse an, was viele als Auftakt zur nächsten Einkaufswelle deuten. Die Liste europäischer Firmen unter chinesischem Einfluss wächst beinahe täglich. In ersten Branchen kontrollieren die Kommunisten bereits regelrechte Kolosse.