Dietmar Woidke (SPD), Regierungschef in Potsdam, sagte der WirtschaftsWoche: „Wir sollten nicht vergessen, dass Deutschland jetzt erstmal systematisch alle Kernkraftwerke abschaltet. Als Industrieland brauchen wir eine verlässliche und stabile Energieversorgung.“ Der SPD-Politiker weist damit Forderungen zurück, Deutschland müsse ambitionierter bei der Energiewende vorgehen, nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzvertrag angekündigt hatte.

Auch der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) will an der Braunkohle festhalten, um eine verlässliche Stromversorgung zu gewährleisten. „Tagebaue und Kraftwerke werden noch sehr viele Jahre die Stromversorgung sicherstellen, falls nicht durch politische Entscheidungen die Wirtschaftlichkeit der Braunkohleverstromung in Frage gestellt wird,“ sagte er der WirtschaftsWoche. „Durch einen früheren Verzicht auf die Braunkohleverstromung würde die Abhängigkeit von Gasimporten bei einem steigenden Strom- oder Energiebedarf immer größer.“