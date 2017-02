Zwar solle nach dem bisherigen Gesetzentwurf die sogenannte Infrastrukturgesellschaft auf nationaler Ebene grundgesetzlich geschützt im 100-prozentigen Besitz des Bundes bleiben. Doch mögliche regionale Tochtergesellschaften wären nicht durch das Grundgesetz, sondern nur durch ein einfaches Gesetz an den Bund gebunden, sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur. Er fügte hinzu, damit wären bei anderen politischen Konstellationen Privatisierungen doch noch möglich. Verdi fordere daher, den grundgesetzlichen Schutz des Eigentums auch auf die Tochtergesellschaften zu übertragen.

In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr hat sich der Bundesrat am Freitag (09.30 Uhr) mit mehr als 100 Tagesordnungspunkten ein umfangreiches Programm vorgenommen. Er befasst sich auch mit einer Reihe von Initiativen zur inneren Sicherheit. So soll auf Antrag Baden-Württembergs die Auswertung DNA-fähigen Materials ausgeweitet werden können. Hintergrund ist der Sexualmord an einer Studentin in Freiburg, für den ein Flüchtling verantwortlich gemacht wird. Zudem soll der Bundesrat die Bundesregierung auffordern, baldmöglich ein sogenanntes zentrales internationales Strafregisterinformationssystem (ECRIS) einzuführen.