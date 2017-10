WiesbadenNach der Wohngeldreform bekommen mehr Haushalte in Deutschland einen Zuschuss zur Miete. Rund 631.000 Haushalte und damit 1,5 Prozent haben Ende 2016 Wohngeld bezogen. Ein Jahr zuvor waren es nur 1,1 Prozent (460.000 Haushalte), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Bei der 2016 in Kraft getretenen Reform wurden neben dem Anstieg der Bruttokaltmieten und der Einkommen auch die höheren Nebenkosten berücksichtigt. „Von der Erhöhung des Wohngelds profitieren insbesondere Familien sowie Rentner“, stellen die Statistiker fest.

In rund 94 Prozent der betroffenen Haushalte hatten 2016 alle Mitglieder Anspruch auf Wohngeld. Im Durchschnitt bekamen sie zusammen 157 Euro (Vorjahr 115 Euro). In den übrigen sechs Prozent waren nur einige Bewohner berechtigt. Der Zuschuss lag in diesen Haushalten bei 145 Euro im Schnitt pro Monat (Vorjahr 128 Euro). Das Gros der Haushalte, die Wohngeld bekommen, sind Mieter. Es gibt aber auch Belastungszuschüsse für Eigentümer.