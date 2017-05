BerlinDeutsche Friedensforscher haben die Bundesregierung davor gewarnt, sich von US-Präsident Donald Trump zu einer massiven Aufrüstung treiben zu lassen. In dem am Dienstag in Berlin vorgestellten „Friedensgutachten 2017“ kritisierten die Institute Trumps Aussage, Deutschland schulde der internationalen Organisation „riesige Summen“ und müsse die Vereinigten Staaten besser für die kostspielige Verteidigung bezahlen. Aus Sicht der Forscher gibt es für diese Forderung keine inhaltliche Begründung.

Vielmehr raten die Wissenschaftler Deutschland ab, seinen Verteidigungshaushalt auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Mehr Militärausgaben bedeuteten nicht mehr Sicherheit, hieß es in dem Gutachten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte Trumps Kommentar bereits abgetan: „Es gibt kein Schuldenkonto in der Nato.“ Die zwei Prozent Verteidigungsausgaben, die die Bundesregierung bis Mitte der nächsten Dekade erreichen wolle, allein auf die Nato zu beziehen, sei falsch, sagte die Ministerin.