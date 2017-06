BerlinKurz vor der geplanten Abstimmung über die „Ehe für alle“ streiten Union und SPD, ob eine Grundgesetzänderung nötig sein wird. Nach ständiger Auslegung des Bundesverfassungsgerichts umfasse Artikel Sechs des Grundgesetzes die Ehe zwischen Mann und Frau, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Günter Krings (CDU), der Zeitung „Die Welt“. Justizminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte dagegen am Donnerstag seine Auffassung, eine Grundgesetzänderung sei nicht nötig. Unionsabgeordnete sondieren bereits rechtliche Schritt gegen das Gesetz. Der Justiziar der Unionsfraktion, Hans-Peter Uhl (CSU) sagte dem „Tagesspiegel“ (Freitagausgabe), es werde geprüft, ob ein Antrag auf Normenkontrollklage beim Verfassungsgericht wegen Unvereinbarkeit des neuen Gesetzes mit dem Grundgesetz eingereicht werde.

Der Bundestag soll nach Willen von SPD, Grünen und Linkspartei am Freitagmorgen über die Einführung der „Ehe für alle“ abstimmen, die eine völlige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare bringen soll. Nötig ist dafür eine vorausgehende Abstimmung, in der der von Rheinland-Pfalz über den Bundesrat eingebrachte und vom Rechtsausschuss des Bundestages gebilligte Gesetzentwurf auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt werden muss. Dies geht ebenfalls nur mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen. Die SPD würde erstmals in dieser Legislaturperiode mit den oppositionellen Grünen und Linken gegen den Willen des Koalitionspartner Union ein Gesetz durchbringen.