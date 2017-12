Bild vergrößern Frauke Petry war unmittelbar nach der Bundestagswahl aus der rechtspopulistischen Partei ausgetreten. dpa Bild:

Frauke Petry hat die AfD verlassen – und spart nicht mit Kritik an ihrer alten Partei. AfD-Chef Alexander Gauland zweifelt nun ihr Urteilsvermögen an. Er könne nicht verstehen, wie man so dumm sein kann.