BerlinDer Anteil von Frauen in Aufsichtsräten der großen Unternehmen ist seit Einführung des Quotengesetzes im Jahr 2015 von 25 auf zuletzt 28,1 Prozent im März 2017 gestiegen. Damit nähert er sich der Marke von 30 Prozent, die das Gesetz vorsieht. Betroffen sind 104 Unternehmen, die sowohl börsennotiert als auch mitbestimmungspflichtig sind. Diese Zahlen stellten Familienministerin Katarina Barley und Justizminister Heiko Maas (beide SPD) am Montag in Berlin vor.

Gleichwohl wollten weder Barley noch Maas dies als Skandal verteufeln. Sie räumten ein, dass die Frist im ersten Anlauf sehr kurz war. Zudem gebe es in dieser Gruppe sehr viele Unternehmen mit einem sehr kleinen Vorstand mit entsprechend seltenen Neubesetzungen. Und die Frauenquote greift nur bei Neubesetzungen.

„Das kann im ersten Jahr durchaus ein Grund sein“, sagte Barley, „aber nicht in weiteren zwei oder drei Jahren“. Sie sehe „Unternehmen in der Pflicht, für mehr Frauen in Führungspositionen zu sorgen“. Vor allem Teilzeit sei immer noch ein „Karrierekiller“ für Frauen. Sollte sich bei den Vorständen in der nächsten Legislaturperiode nicht deutliche Fortschritte geben, „müssen wir nachlegen“, sagte Maas.