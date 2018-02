KarlsruheDas Bundesverfassungsgericht hat offenbar keine rechtlichen Bedenken gegen die Mitgliederbefragung der SPD zur Regierungsbeteiligung. Zwei der fünf Eingaben wurden am Dienstag zunächst ohne Begründung abgewiesen, wie der der Sprecher des Bundesverfassungsgerichts bekanntgab. Die Beschwerden richten sich dagegen, dass die SPD ihre Mitglieder befragen will, bevor sie erneut mit der Union in eine Regierung eintritt. Das halten die Antragsteller für verfassungswidrig. Alle fünf Beschwerdeführen haben beantragt, die Befragung durch einstweilige Anordnung zu stoppen.

Eine ähnliche Auseinandersetzung hatte es bereits 2013 gegeben. Damals hatte die SPD ebenfalls vor dem Einstieg in die große Koalition ihre Mitglieder befragt. Auch dagegen gab es Eingaben beim Bundesverfassungsgericht, weil die freie Entscheidung der Abgeordneten im Bundestag unzulässig eingeschränkt werde. Das Bundesverfassungsgericht lehnte die Eilanträge am 6. Dezember 2013 ab.