StuttgartBaden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann rät seiner Partei angesichts des Hypes um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und niedriger eigener Umfragewerte zur Gelassenheit. „Gut arbeiten, ordentlich regieren, zuversichtlich sein, Mut ausstrahlen – das Heil erstmal in solchen fundamentalen Plattitüden suchen, das ist immer gut“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Entschieden würden Wahlen in der heißen Wahlkampfphase. „Meiner Erfahrung nach halten Hypes nie so lange.“ Wenn Schulz sein Bundestagswahlprogramm vorstelle, werde es die ersten Differenzen geben. „Dann finden das die einen schon nicht mehr so toll wie die anderen“, sagte Kretschmann.