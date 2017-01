BerlinNach der erneuten Verschiebung der Eröffnung des Hauptstadt-Flughafens BER dringt die Bundesregierung auf einen neuen Termin. Die Flughafengesellschaft müsse sich dazu erklären, wann sie die Eröffnung nun für realistisch erachte, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag in Berlin und verwies auf die Sitzung des Aufsichtsrats am 7. Februar.

Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte sein Bedauern über die erneute Verschiebung: „Dass dieses keine für Berlin oder Deutschland besonders schöne Situation ist, mit der wir große Werbung für uns machen, ist glaube ich jedem klar.“