Berlin CSU -Chef Horst Seehofer hat die Union aufgefordert, sich angesichts der neuen Geschlossenheit der SPD zu formieren. Die 100 Prozent Zustimmung für SPD -Chef Martin Schulz auf dem Parteitag sei ein „außergewöhnliches Ereignis“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstagausgabe). Es zeige, „dass die Sozialdemokratie nach vielen Jahren der Lähmung sehr motiviert und in Schwung ist“. Deshalb müsse nun auch die Union an ihrer Form arbeiten, „auch wir in der CSU“.

Am Mittwoch solle es ein Treffen der Spitzen von CDU und CSU in Berlin geben. Dabei will die Union klären, welche Projekte sie in dieser Legislaturperiode noch angehen möchte. Man werde sich jetzt intern vorbereiten und inhaltlich festlegen, „nach den Landtagswahlen werden wir dann durchstarten“, sagte der CSU-Chef. In der Union gibt es seit Wochen eine Debatte, ob CDU und CSU die SPD wegen des Höhenflugs der Sozialdemokraten in den Umfragen stärker angreifen sollten.