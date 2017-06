BerlinSeit der Bund 2012 das Anerkennungsgesetz verabschiedet hat, wurden bis Ende 2015 genau 63.400 Anträge positiv beschieden. Drei Viertel erreichten eine volle Gleichwertigkeit, die Ablehnungsquote lag bei unter drei Prozent. Die Tendenz ist deutlich steigend, Zahlen für 2016 sind für Herbst angekündigt. Die Anerkennung hilft massiv bei der Integration in den Arbeitsmarkt: Nach dem Qualitätssiegel durch die deutschen Stellen für die ausländischen Abschlüsse waren neun von zehn Personen erwerbstätig – gut 50 Prozent mehr als zuvor. Das ergab eine Evaluation im Auftrag des Bundes. Zugleich stieg das Einkommen um durchschnittlich 1.000 Euro im Monat oder 40 Prozent, heißt es im Bericht zum Anerkennungsgesetz, den das Kabinett kürzlich verabschiedet hat.

Mittlerweile kommt jeder zehnte Antrag aus dem Ausland. Diese Möglichkeit gab es zuvor gar nicht. Fast jeder zweite Besucher klickt die zentrale Internetseite „Anerkennung in Deutschland“ von einem Ort jenseits der Grenzen an. Die größten Vorteile bringt das Anerkennungsgesetz nach der Evaluation Menschen aus Drittstaaten, also von außerhalb der EU, und solchen mit einem Abschluss in „nicht reglementierten Berufen“, für deren Ausübung es keine staatlichen Vorgaben gibt. Die größte Gruppe waren hier Elektroniker und Bürokaufleute. Reglementierte Berufe hingegen sind solche in der Medizin, Rechtsberufe, zahlreiche Meisterabschlüsse oder Lehrer an staatlichen Schulen.