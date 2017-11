Bundesfinanzhof-Präsident Rudolf Mellinghoff hat internationale Mindeststeuern für Konzerne gefordert. Zum Geschäftsmodell Steueroase gehöre immer zuerst ein Staat, der Vorteile anbiete. Um unfairen Steuerwettbewerb zu vermeiden, müssten „sich die Staaten abstimmen und ein Mindestmaß an Besteuerung sicherstellen“, sagte Mellinghoff der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag). „Ich halte deshalb gemeinsame Standards für zwingend notwendig.“ Allerdings bezweifele er, dass das global gelinge: „Bis heute schaffen wir es selbst in Europa nicht, Steueroasen wie die britischen Kanalinseln Guernsey oder Jersey zu beseitigen.“

Außerdem fehlten allgemeingültige Maßstäbe, wo die zu besteuernde Wertschöpfung stattfinde. Das iPhone zum Beispiel sei in den USA erdacht worden, werde in Asien hergestellt, von der Schweiz aus vertrieben und in Deutschland verkauft: „Welcher Anteil am Gewinn soll nun in welchem Land versteuert werden?“