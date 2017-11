BerlinDie Spannung ist groß: Seit vier Wochen treffen sich die Vertreter der Unionsparteien, FDP und Grünen in unterschiedlichen Runden zu den Sondierungsgesprächen. Heute Nacht soll endlich die Entscheidung fallen, ob die Parteichefs überhaupt Koalitionsverhandlungen befürworten. Dabei sind verschiedene Szenarien möglich.

Wie geht es dann weiter?

Vor allem bei den Grünen wird es spannend. Denn die müssen auf einem Parteitag am 25. November ihre Delegierten davon überzeugen, dass die bisher gefundenen Kompromisse ausreichen, um guten Gewissens eine Regierungskoalition in trockene Tücher zu bringen. Danach beginnen die Koalitionsverhandlungen. Die Parteien hatten stets signalisiert, dass diese dann auch in eine Regierung führen werden.

Szenario 2: Die Parteichefs können sich nicht einigen und beschließen, noch weitere Sondierungsgespräche zu führen.

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hatte diese Möglichkeit bei Spiegel Online ins Gespräch gebracht.

Voraussetzungen

Die Parteien kommen in wesentlichen Punkten auch im ganz kleinen Kreis nicht zusammen.

Wie geht es dann weiter?

Wenn weiter sondiert wird, käme der Zeitplan durcheinander. Schließlich wollten die Grünen ihre Delegierten schon am 25. November abstimmen lassen. Zudem ist es gerade auf internationaler Bühne äußerst misslich, dass Deutschland noch immer keine neue Regierung hat. Wenn auch in der Verlängerung keine gemeinsamen Positionen bei den kritischen Punkten gefunden werden, werden die Sondierungsgespräche wahrscheinlich scheitern.

Szenario 3: Die Parteichefs sagen die Bildung einer Jamaika-Koalition ab.

Voraussetzungen

Die Parteichefs kommen bei ihren Gesprächen zu dem Schluss, dass sie bei den wesentlichen Knackpunkten, zum Beispiel Migration oder Klima, keine Einigung erzielen können, und sie auch nicht durch weitere Gespräche herbeigeführt werden kann.

Wie geht es dann weiter?

Dann gibt es vor allem drei Möglichkeiten: