Bild vergrößern Die Jamaika-Verhandlungen schreiten voran. Einigkeit herrscht nun in vielen Bereichen der Verkehrspolitik, vor allem zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Bild: dpa

Es kommt Bewegung in die Koalitionsverhandlungen: Bei der Verkehrspolitik konnten erste Einigungen erziehlt werden. So soll mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr und die Kommunen allgemein fließen.