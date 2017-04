KölnEin junger syrischer Flüchtling ist am Montag in Köln wegen Vorbereitung eines Terroranschlags verurteilt worden. Weil er erst 16 Jahre alt ist, bekam er eine Jugendstrafe von zwei Jahren. Damit folgte das Landgericht Köln im Wesentlichen der Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre und drei Monate beantragt hatte. Die Verteidigung, die auf Freispruch plädiert hatte, kündigte Revision und Beschwerde gegen den verhängten Haftbefehl an.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 16-Jährige in einem Internet-Chat mit einem „IS-nahen Gesprächspartner aus Israel“ bereiterklärt hatte, eine Bombe zu bauen. Die Tat habe sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium befunden, sagte die Vorsitzende Richterin.