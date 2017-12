Berlin/KarlsruheDer Jurist Josef Christ ist neuer Richter am Bundesverfassungsgericht. Der bisherige Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts wurde am Freitag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell ernannt. Der 61-jährige Christ löst Wilhelm Schluckebier ab, der nach elf Jahren aus Altersgründen ausscheidet. Wichtige Verfahren in Schluckebiers Amtszeit waren unter anderem der Streit um die Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen sowie die Verfassungsbeschwerde einer muslimischen Lehrerin mit Kopftuch.