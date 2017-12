BerlinDer künftige bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat eine rote Linie für Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufgestellt. „Klar ist: Es kann in Zeiten von Rekordüberschüssen keine Steuererhöhungen geben“, sagte der CSU -Politiker der „Passauer Neue Presse“ am Donnerstag. Die SPD fordert etwa einen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer.

Söder fügte hinzu, dass er auch nach der bayerischen Landtagswahl im Herbst 2018 kein Interesse an dem Vorsitz der CSU habe. Am Montag hatte CSU-Chef Horst Seehofer angekündigt, im ersten Quartal 2018 sein Amt als bayerischer Ministerpräsident an Söder abgeben zu wollen. Er will sich aber auf dem CSU-Parteitag kommende Woche erneut als Parteichef zur Wahl stellen. Söder unterstützt dies.