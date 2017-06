DüsseldorfMit großer Mehrheit haben die Parteimitglieder der nordrhein-westfälischen FDP den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen gebilligt. Wie Generalsekretär Johannes Vogel am Freitag in Düsseldorf bekanntgab, stimmten 97,2 Prozent der Mitglieder, die sich an der Abstimmung beteiligt hatten, dafür. An der einwöchigen Online-Befragung nahm knapp die Hälfte teil, genau 6266 der mehr als 15.000 Mitglieder.