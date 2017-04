FrankfurtBaden-Württemberg Ministerpräsident Winfried Kretschmann zufolge können die schon angekündigten Fahrverbote für Diesel-Autos in Stuttgart ab 2018 womöglich vermieden werden. „Unter der Maßgabe, dass die Nachrüstung klappt und wir so die Ziele, die mit dem Luftreinhalteplan erreicht werden sollen, erreichen, sind die Fahrverbote noch nicht in Stein gemeißelt“, sagte der Grünen-Politiker nach einem Vorabbericht vom Freitag der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstagausgabe). Die Ankündigung von Fahrverboten ausgerechnet in der Automobilstadt Stuttgart hatte in der Branche für erhebliche Unruhe gesorgt.

Die Signale der Wirtschaft seien nun positiver, ältere Dieselautos nachzurüsten, sagte Kretschmann der Zeitung. Wenn Feinstaub dann noch durch bessere Straßenreinigung reduziert werden könne, sei das Problem erfolgreich in Angriff genommen. „Außerdem haben wir Fahrverbote ja noch gar nicht ausgesprochen, und vielleicht kommen sie auch überhaupt nicht“, ergänzte Kretschmann.