BerlinFDP-Vize Wolfgang Kubicki hat das Verhalten der Grünen in den Jamaika-Sondierungen scharf kritisiert und Beschwerden über Äußerungen von Parteichef Christian Lindner zurückgewiesen. Über das Auftreten der Grünen mit ihren knapp neun Prozent bei der Bundestagswahl sei er „wirklich erstaunt“, sagte Kubicki am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Sie fordern von den Freien Demokraten Demutsgesten, öffentliche Bekenntnisse, teilen aus wie wild und sind beleidigt, wenn ihre Positionen sachlich infrage gestellt werden. In diesem Klima kann nichts gedeihen“, monierte Kubicki.

Der FDP-Politiker kritisierte auch die CDU. Diese tue so, „als sei es bereits eine Gnade, dass die FDP-Sondierer überhaupt mit am Tisch sitzen dürfen“. Beide hätten offensichtlich ein Bild von Freien Demokraten, das mit der heutigen Wirklichkeit nicht mehr übereinstimme. „Wir sind nicht gewählt worden, einer im Kern verfehlten Politik zur Mehrheit zu verhelfen“, sagte Kubicki. „Daran - und nur daran - werden wir unsere endgültige Entscheidung, ob überhaupt Verhandlungen aufgenommen werden sollen, orientieren.“