Berlin CDU und SPD fordern einen Masterplan für die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz nach der Wahl. Nachdem China am Donnerstag angekündigt hatte, bis 2025 auf diesem Gebiet weltweit führend sein zu wollen, verlangte der Unions-IT-Experte Thomas Jarzombek eine schnelle deutsche und europäische Antwort. „Wir brauchen in der neuen Legislaturperiode sofort einen Masterplan, in dem Forschung und Wirtschaft zusammenarbeiten“, sagte der CDU -Bundestagsabgeordnete der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Künstliche Intelligenz (KI) wird als Technologie für viele Branchen immer wichtiger - etwa beim autonomen Fahren oder bei digitalen Sprachassistenten. Forscher versuchen, menschliche Wahrnehmung und menschliches Handeln durch Maschinen nachzubilden. Dies könnte massive Konsequenzen auf viele Bereiche des Lebens haben. Chinas Staatsrat hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass das Land bei KI bis 2025 führend sein will. Der Wert der heimischen Branche werde bis 2020 wohl auf umgerechnet etwa 19 Milliarden Euro steigen und bis 2025 auf rund 51 Milliarden Euro. Bisher gelten die USA in dem Bereich als führend.

Deutschlands KI-Forschung hat nach Angaben von Experten in den vergangenen Monaten aufgeholt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte aber bereits gefordert, dass in der EU notfalls Übernahmen von Start-Ups in diesem Gebiet durch Firmen aus den USA oder China verhindert werden sollten. Zudem solle die EU ihre Beihilferegeln in diesem Bereich lockern.

„Die Technologie ist so entscheidend, dass wir sie nicht China überlassen dürfen, wo es ein ganz anderes Menschenbild gibt“, sagte Jarzombek. Er warnte davor, dass in Deutschland aus ethischen Bedenken nicht erneut eine Zukunftstechnologie verhindert werden dürfe. Gerade deshalb pocht der SPD-Politiker Klingbeil aber darauf, sich sehr schnell auf einen ethischen Konsens zu einigen, welche Entwicklung als akzeptabel angesehen werde. „Wir befinden uns dabei in einem enormen zeitlichen Wettkampf.“ Der Schutz von KI-Start-Ups reiche nicht aus, weil Forscher abwanderten, wenn sie in Deutschland nicht ausreichende Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vorfänden. Der KI-Standort Deutschland müsse insgesamt entwickelt werden- etwa mit Geld für Forschung, ethischen Grundsätzen und Regulierung.