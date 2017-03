SaarbrückenGleich zwei große Erfolge hat der Wirtschaftsstandort Saar zuletzt für sich verbucht: Saarbrücken erhält ein bundesweit wichtiges Forschungszentrum für IT-Sicherheit, an dem künftig rund 500 Wissenschaftler arbeiten sollen. Und der Autobauer Ford will in sein Werk in Saarlouis 600 Millionen Euro investieren. Auch die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken – unter anderem w egen der guten konjunkturellen Lage. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 7,2 Prozent und damit einen halben Punkt unter dem Vorjahreswert. Alles gut also in der saarländischen Wirtschaft?

Bei genauerem Hinsehen zeigen sich Probleme. In einer Analyse kommt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland zu dem Ergebnis, dass sich die Wirtschaft an der Saar in den vergangenen Jahren eher verhalten entwickelte. Beim Abbau der Arbeitslosigkeit, der Schaffung neuer Jobs und dem Wachstumstempo hinke das Saarland zwischen 2006 und 2015 im Bundesvergleich hinterher.