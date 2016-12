Die SPD ist der jüngsten Umfrage zufolge so unbeliebt wie noch nie unter Parteichef Sigmar Gabriel. Dem Sonntagstrend zufolge, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Sozialdemokraten auf 21 Prozent und damit einen Prozentpunkt weniger als eine Woche zuvor. Weniger als 21 Prozent sei in der Geschichte des Sonntagstrends nur einmal gemessen worden. Das war den Angaben zufolge im Oktober 2009 als noch Franz Müntefering Parteichef war. Gabriel übernahm das Amt im November 2009.