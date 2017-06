DüsseldorfKnapp sieben Wochen nach der Landtagswahl hat die neue schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit aufgenommen. Die zwölf Minister – vier Frauen und acht Männer – wurden am Freitag im Düsseldorfer Landtag vereidigt. Die Mitglieder der einzigen Koalitionsregierung aus CDU und FDP in Deutschland sprachen in einer kurzen, feierlichen Zeremonie ihren Amtseid – allesamt mit dem religiösen Bekenntnis „so wahr mir Gott helfe.“ Danach nahmen sie erstmals auf der Regierungsbank Platz.

Der Machtwechsel nach sieben Jahren Rot-Grün ist damit abgeschlossen. Im Landtag verfügen CDU und FDP nur über eine hauchdünne Ein-Stimmen-Mehrheit. Schon in der nächsten Wochen sollen erste Initiativen der Regierungsfraktionen ins Landesparlament eingebracht werden. Das neue Kabinett will für seine erste Sitzung am kommenden Dienstag gleich auf Tour gehen und in Münster zusammenkommen.