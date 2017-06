BerlinDie Bundesregierung hat sich eine Einmischung der Türkei in religiöse Angelegenheiten der Menschen in Deutschland verbeten. Nach der türkischen Kritik an einer liberalen Moschee in Berlin, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag: „Wie, wo, wann und in welcher Weise Menschen ihre Religion pflegen und ausüben, ist keine Angelegenheit des Staates.“ Dieser habe vielmehr keine Zuständigkeit zur Beurteilung theologischer Fragen, sondern die Pflicht, die Religionsfreiheit genauso zu schützen wie die Meinungs- und die Pressefreiheit. Die Bundesregierung sei daher überrascht und betroffen über die jüngsten Aussagen der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet.

Die dem türkischen Ministerpräsidenten unterstehende Behörde hatte die Eröffnung einer neuen liberalen Moschee in Berlin kritisiert und das Gotteshaus in die Nähe der Gülen-Bewegung gerückt, die die Türkei für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich macht. Die Gründung der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, in der Männer und Frauen zusammen beten und Frauen auch predigen, geht auf die Initiative der Frauenrechtlerin Seyran Ates zurück. In Interviews wies sie eine Verbindung zur Gülen-Bewegung zurück.