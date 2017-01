BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat dem Eindruck widersprochen, der CDU fehle es an Führungsnachwuchs. Zu der These, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe kein Tableau starker Führungspersönlichkeiten in ihrer Partei neben sich, sagte Schäuble dem Magazin „The European“ vom Donnerstag: „Im Schatten eines großen Baumes ist der Rasen oft nicht so stark entwickelt.“ Es gebe aber die Riege der „sehr tüchtigen“ CDU-Minister im Kabinett.