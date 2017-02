Ziel ist nach Angaben des wirtschaftspolitischen Unionssprechers Joachim Pfeiffer und seines SPD-Kollegen Bernd Westphal, die Gesetzesregelung noch in dieser Legislaturperiode zu beschließen. Danach müsste der Bundestag noch vor der Sommerpause darüber entscheiden und auch der Bundesrat muss noch zustimmen. Die Neuerung könnte dann ab 1. Januar 2018 gelten.

BerlinDeutsche Firmen sollen künftig Kleingeräte wie Kaffeemaschinen, Telefone oder Laptops in größerem Umfang als bisher unmittelbar steuermindernd abschreiben können. Eine Grundsatzeinigung der Koalitionsfraktionen sieht vor, dass der bisherige Grenzwert für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 410 Euro mindestens verdoppelt werden soll. Der endgültige Wert soll sich im Korridor zwischen 800 und 1000 Euro bewegen. Eine Einigung beim Betrag wollen die Fraktionen noch in dieser Woche erreichen. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble stimmt der Erhöhung zu.

"Das ist eine gute Nachricht für den Mittelstand und das Handwerk", sagte Pfeiffer. Westphal hob hervor, dass vor allem kleinere, mittelständische Unternehmen profitieren. Für sie bringe die Neuerung unter anderem eine erhebliche Entlastung von bürokratischen Pflichten. Darüber hinaus bedeutet sie für die Unternehmen, die Wirtschaftsgüter ansonsten über fünf Jahre oder länger abschreiben müssen, einen kurzfristigen Zugewinn an Liquidität.

Die Kosten der Grenzwert-Erhöhung für die Finanzminister von Bund und Ländern betragen im Jahr der Einführung mindestens 1,5 Milliarden Euro. Die stehen dann in den Betrieben etwa für Investitionen zur Verfügung. Diese Summe wird in den folgenden Jahren in den Kassen des Staates aber wieder eingespielt, weil dann Teilabschreibungen ausbleiben.