Nach Informationen des Handelsblatts aus Aufsichtsratskreisen, wird Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Vertreter des Anteilseigners Bund am Samstag offiziell über die personellen Veränderungen informieren. Das Treffen soll um 10 Uhr im Ministerium stattfinden.

Ganz und gar nicht zufrieden mit dem neuen Bahnchef, zeigt sich die Opposition. Die Benennung von Lutz zeige die Perspektivlosigkeit, „mit der die große Koalition das Thema Bahn weiter betreibt“, sagte der Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer der Deutschen Presse-Agentur. „Von Aufbruch keine Spur.“

Lutz stehe für die „Verwaltung des Status Quo“ und nicht für einen Neuanfang für ein Unternehmen, das nachhaltige Mobilität als allererste Priorität ansehe. „Das Gewurschtel zwischen öffentlichem Auftrag und Weltlogistikkonzern geht weiter. Auf der Strecke bleibe der eigentliche Auftrag der DB: „Umweltfreundliche und verlässliche Mobilität im Sinne der Kunden und Fahrgäste ermöglichen“, sagte Krischer.

Auch die verkehrspolitische Sprecherin der Linken, Sabine Leidig, kritisierte die Festlegung des Bundes auf Lutz. „Mit der Entscheidung für Lutz will sich die Bundesregierung möglichst lautlos über die Wahl retten und das Thema Bahn jetzt klein halten, damit sie dann in ein oder zwei Jahren Pofalla endlich an die Spitze setzen kann“, sagte sie dem Handelsblatt.

„Weder Lutz noch Pofalla stehen aber für einen Aufbruch, für eine Bahn der Zukunft; und in der Doppelfunktion als Finanzvorstand und Vorstandsvorsitzender wird Lutz kaum Gelegenheit für die dringend notwendige strategische Weiterentwicklung der Bahn haben.“ Leidig forderte „eine leidenschaftliche Eisenbahnerin oder einen leidenschaftlichen Eisenbahner an der DB-Spitze, die oder der die Bahn für alle Menschen im Land zu einer echten Alternative macht.“

Die CDU hingegen begrüßt die Entscheidung. „Es ist gut, dass es jetzt eine Lösung gibt“, sagte der Verkehrspolitiker Thomas Jarzombek (CDU) dem Handelsblatt. „Herr Lutz hat die Bahn von der Pike auf gelernt und hat das Potential, die Bahn aufs die richtige Spur zu setzen.“ Jarzombek, der selbst IT-Berater ist und Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag, lobte zudem die Entscheidung, einen Vorstand für Digitalisierung bei der Bahn zu schaffen. Das Thema sei für die Bahn zentral. „Es tut sicher Not, dass die Bahn besser herausfindet, wo welche Züge sind, was los ist im Netz und wann die Züge ankommen und dann die Passagiere in Echtzeit informiert. Da ist meines Erachtens noch eine Menge zu tun.“ Die Bahn werde „sicher besser laufen, wenn sie die Zuverlässigkeit besser in den Griff bekommt.“

Doch die Personalie des Vorstandsvorsitzenden soll die einzige Veränderung in der Bahn-Spitze sein. So soll in den neuen Vorstand auf jeden Fall eine Frau einziehen, heißt es aus dem Aussichtsrat. Dies habe sich die Arbeitnehmerseite ausbedungen. Hintergrund ist, dass nach dem Vorstandsumbau allein die Neubesetzung des Vorstands für Personal vakant sein wird.

Für diese Position haben die Arbeitnehmervertreter das Vorschlagsrecht. Sitzen im neuen Vorstand nur Männer, dann müsste die Arbeitnehmerseite für den Personalvorstand eine Frau vorschlagen. Diese Einschränkungen hätten die Gewerkschaften aber nicht akzeptiert. Im Gespräch ist die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta. Sie war bereits Leiterin des Cargo-Bereichs der Bahn in Polen und könnte daher das geplante Vorstandsressort für den sanierungsbedürftigen Güterverkehrsbereich der Bahn übernehmen.

Wie die Zeitung „Welt“ unter Berufung auf Kreise des Bahn-Aufsichtsrats berichtete, ist außerdem der bisherige Siemens-Manager Siegfried Russwurm als neuer Technik-Vorstand vorgesehen. Russwurm hatte seinen Vertrag bei Siemens nicht verlängert und verlässt den Konzern Ende März. Er war auch als neuer Bahn-Vorstandschef im Gespräch.