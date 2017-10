DüsseldorfDie Rockergruppe Osmanen Germania arbeitet nach Erkenntnissen der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit türkischen Sicherheitsbehörden zusammen. Von den türkischen Behörden würden „die Aktivitäten der Osmanen Germania BC in Deutschland als „Terrorbekämpfung“ bewertet – also gegen die PKK, linksextremistische Türken und die Gülen-Bewegung gerichtet – und ... unterstützt“, heißt es in einem Bericht von Innenminister Herbert Reul (CDU) für die Sitzung des Landtags-Innenausschusses an diesem Donnerstag.

Zudem bestünden „Kontakte zwischen den Führern der Osmanen Germania und Vertretern der AKP sowie Beratern von Staatspräsident (Recep Tayyip) Erdogan“. Laut Reul kam es in der Vergangenheit zu Zusammenstößen der Osmanen mit linksgerichteten türkischen Gruppierungen. Zudem sei die Rockergruppe bei Veranstaltungen regierungsnaher Organisationen in Deutschland als Veranstaltungsschutz aufgetreten. Über den Bericht hatten zunächst die „Kölnische Rundschau“ und die „Rheinische Post“ berichtet.