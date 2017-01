BerlinDie Bundesregierung will Ostdeutschland bei den Strompreisen nun doch nicht entlasten und löst damit Empörung aus. „Damit können wir uns nicht einverstanden erklären, und deshalb müssen wir jetzt intervenieren“, kündigte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, am Montag im MDR an. Die Bürger erwarteten, dass Versprechen auch gehalten würden.

Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte, dass die Angleichung der in Ostdeutschland besonders hohen Netzentgelte nun doch nicht Teil des angekündigten Gesetzentwurfs sind. Davon hätten Ost- und auch Norddeutschland profitiert, vor allem der Westen mit Nordrhein-Westfalen hätte jedoch mehr zahlen müssen. Dort wird im Mai gewählt. Die Netzentgelte machen für private Haushalte rund ein Viertel des Strompreises aus, für die Industrie liegt der Anteil noch höher.