Düsseldorf/BielefeldMichele Marsching sitzt an seinem Schreibtisch, schlägt die schwarze Mappe vor sich auf und ärgert sich. Der Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei im nordrhein-westfälischen Landtag hält eine Einladung eines Industrieverbandes in den Händen: Eine Podiumsdiskussion zur kommenden Landtagswahl am 14. Mai, gerichtet an alle Fraktionsvorsitzenden. Nur: Auf dem Podium sind ausschließlich SPD, CDU und die Grünen angekündigt. Das passiert in letzter Zeit häufig: Es wird so getan, als gebe es die Piraten nicht mehr. Marsching klebt einen gelben Post-It auf die Einladung. „Nachhaken“, schreibt er darauf.

Dabei gab es Jahre, in denen saßen die Piraten auf sämtlichen Polit-Podien. Da überschlug sich die mediale Berichterstattung, in den Umfragen kletterten die Werte zuweilen über die 10-Prozent-Marke. Die Grünen der Internetgeneration sah man in ihnen, eine weitere Partei im politischen Spektrum. Nachdem die Piraten 2011 bei der Berlin-Wahl immerhin 8,9 Prozent holten, schienen sie sich etablieren. Im darauffolgenden Jahr zogen sie in den saarländischen Landtag ein, anschließend auch in die von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Die sechs Jahre alte Partei zählte mittlerweile 34.000 Mitglieder.